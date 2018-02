Goianão 2018: Goiás x Aparecidense

O carnaval do Goiás começou com festa na Serrinha. O time alviverde venceu a Aparecidense na tarde deste sábado (10), por 1 a 0 e se mantém na 1ª colocação geral do Campeonato Goiano. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Lucão, artilheiro esmeraldino no Goiano com três gols.

Com o resultado, o Goiás segue com a melhor campanha do Goianão 2018 e chega aos 16 pontos em sete jogos disputados - o Vila Nova aparece na 2ª colocação geral com 13 pontos. O time esmeraldino é líder do Grupo A. Na outra chave, a Aparecidense se mantém com 11 pontos e aparece na 2ª colocação do Grupo B.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. O Goiás visita o Anápolis, no Jonas Duarte, às 21h45. Um pouco mais cedo, às 20h30, a Aparecidense duela com o Atlético no Estádio Anníbal Batista de Toledo. As duas partidas são válidas pela 8ª rodada do Goianão 2018.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 7ª rodada

Jogo: Goiás 1x0 Aparecidense

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha)



Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Tiego dos Santos e Cristhian Passos

Goiás: Marcelo Rangel; Alex Silva (Caíque Sá), David Duarte, Eduardo Brock e Jefferson; Léo Sena, João Afonso e Giovanni (Thalles); Felipe Garcia (Maranhão), Lucão e Michael. Técnico: Hélio dos Anjos.

Aparecidense: Busatto; Everton, Filipe Costa, Mirita e Helder; Wagner, Uenderson, Thiago Ulisses e Alex Henrique (Gustavinho); Aleílson (Kaio Wilker) e Nonato (Cristian). Técnico: Márcio Azevedo

Gol: Lucão, aos 32 minutos do 1º tempo (Goiás)

Cartões Amarelos: David Duarte, Michael, Caique Sá (Goiás), Thiago Ulisses (Aparecidense)

Expulsão: Helder (Aparecidense)



Público pagante: 1.146

Público total: 1.903

Renda: R$ 19.530,00