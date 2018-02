Goianão 2018: Atlético x Itumbiara

O Atlético finalmente conquistou sua primeira vitória neste ano de 2018. Em partida marcada pela volta ao Estádio Antônio Accioly após quase 8 anos, o Dragão mostrou que após a eliminação precoce na Copa do Brasil vai tentar buscar uma reação no Campeonato Goiano e chegar às semifinais. O duelo aconteceu sem a presença da torcida – a diretoria não entregou todos os laudos necessários – mas cerca de 30 conselheiros e sócios da equipe marcaram presença no estádio e apoiaram o time.

Com a vitória, o Atlético ganha uma posição no Grupo A e sobe para a 4ª colocação com 7 pontos, ficando apenas a 4 da Anapolina, 2ª colocada do grupo. Já o Itumbiara segue na lanterna do Grupo B com 4 pontos e vê o risco do rebaixamento para a Divisão de Acesso cada vez maior.

O Dragão precisou apenas de 1 minuto para chegar ao seu primeiro gol na partida. O time rubro-negro aproveitou a falha na marcação do Itumbiara após cobrança de falta de Tomas Bastos e William Alves cabeceou para o fundo do gol de Erivelton. À frente no placar, o Dragão seguiu pressionando, mas o setor ofensivo segue pecando nas finalizações.

Depois dos 15 minutos, o Itumbiara encaixou a marcação e equilibrou a partida, mas não conseguiu levar perigo em nenhum momento ao gol de Klever. Nos 45 minutos finais, o Gigante do Vale voltou melhor e colocando mais pressão, mas não foi suficiente para empatar o jogo. Do lado do Dragão, os destaques foram Elder Santana, Tomas Bastos e Júlio César, que estreou diante do Altos (PI) pela Copa do Brasil e vem mostrando que chegou para ser titular.

A próxima partida do Atlético no Campeonato Goiano é contra a Aparecidense, no Estádio Annibal Batista de Toledo, às 20h30, na próxima quarta-feira (14). Já o Itumbiara, que teve a estreia do treinador Sílvio Criciúma, recebe o Rio Verde, no Estádio JK, também às 20h30 da próxima quarta-feira.

Ficha técnica

Atlético 1 x 0 Itumbiara

Local: Estádio Antônio Accioly

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Paulo César Almeida

Público e renda: Partida com portões fechados

Gol: William Alves, a 1 minuto do 1º tempo

Atlético

Klever; Jonathan (Valderrama), William Alves, René Santos e Bruno Santos; Rodrigo, Diego Silva e Tomas Bastos (Wesley Natã); Julio Cesar, Cristhyan (Roger) e Elder Santana. Técnico: Cláudio Tencati

Itumbiara

Erivelton; Fabinho, Rogélio, Fernando e Gustavo; Elias, Mateus Magro (Ortigoza), Erico Jr (Willian Mococa). e Bruninho; Ronny (Marcos Renan) e Abuda. Técnico: Sílvio Criciúma