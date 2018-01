Goianão 2018: Atlético x Aparecidense

Após três rodadas do Goianão, o Atlético segue sem vencer na competição. Nesta quarta-feira (24), o rubro-negro acabou derrotado pela Aparecidense, no Olímpico. Em uma partida de pouca criatividade, o Dragão até saiu na frente, mas terminou derrotado por 2 a 1. O revés deixa o time campineiro na última colocação do Grupo A, com 2 pontos, já a Aparecidense é a 2ª colocada do Grupo B, com 4 pontos.

Na primeira etapa, a Aparecidense começou melhor na partida, pressionando o Atlético, porém não conseguia chegar com perigo. Com um meio de campo pouco criativo, o rubro-negro achou seu gol aos 24 minutos, de pênalti, com Tomas Bastos. A frente do placar, os donos da casa conseguiram controlar o jogo, mas no final, o Camaleão voltou a crescer e aos 45 minutos, Helder empatou a partida. Ao final da primeira etapa, o time deixou o campo sob vaias da torcida.

O segundo tempo começou com o rubro-negro tentando buscar o jogo, mas esbarrou no sistema defensivo do Camaleão, que sempre que podia assustava o time atleticano, principalmente com o atacante Aleilson. Quando parecia que a partida iria terminar empatada, Gustavo sofreu pênalti, aos 37 minutos, na cobrança Alex Henrique virou para o Camaleão.

Na próxima rodada o Atlético terá o clássico contra o Vila Nova, no Olímpico, sábado (27). Já a Aparecidense recebe o Iporá, no Anníbal Batista de Toledo, também no sábado (27).

Ficha Técnica: Atlético 1 x 2 Aparecidense

Local: Estádio Olímpico, Goiânia

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Márcio Soares

Público: 932 pagantes

Renda: R$ 10.195,00

Atlético: Kléver; Jonathna, Lucas Rocha, William Alves, Bruno Santos; Diego Silva, Valderrama, Fernandes (Renê Santos), Tomas Bastos (Vinícius Tanque); Wesley Natã, Elder Santana (Cristhyan). Técnico: João Paulo Sanches.



Aparecidense: Busatto; Rafael Cruz, Filipe Costa, Mirita, Helder; Wagner (Thiago Uliesses), Uederson, Cristian (Alex Henrique), Washigton; Aleilson, Nonato (Gustavo). Técnico: Márcio Azevedo.