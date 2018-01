Goianão 2018: Anapolina x Vila Nova

Não faltaram dificuldades para o Vila Nova no encerramento da 3ª rodada do Campeonato Goiano. Além de ter problemas com ônibus da equipe no caminho para o Jonas Duarte, onde enfrentou a Anapolina, o clube colorado esbarrou em um adversário bem postado defensivamente e não conseguiu vencer a segunda partida na competição estadual.

Com o empate por 0 a 0, o Vila Nova chegou aos 5 pontos e mantém a ponta do Grupo B. A Anapolina está com 4 pontos e é 3ª colocada do Grupo A.

As equipes voltam a campo neste final de semana. No sábado (27), o Vila Nova faz seu segundo clássico no campeonato, agora, com o Atlético. A partida será realizada no Estádio Olímpico, às 17 horas. No mesmo horários, porém, no dia seguinte, a Anapolina volta ao Jonas Duarte, onde faz o clássico local com o Anápolis.

Campeonato Goiano - 3ª rodada

Jogo: Anapolina 0x0 Vila Nova

Estádio: Jonas Duarte (Anápolis)

Árbitro: Elmo Resende.

Assistentes: Tiago Gomes e Paulo César Almeida.

Anapolina: Rodrigo Calaça; Diogo Rangel, Jonas, Garutti e Marquinhos; Bruno Henrique, Robson (Vitor Xavier) e Milton Júnior. Jacó, Esquerdinha e Guilherme (Carlos Henrique). Técnico: Vilson Tadei

Vila Nova: Mateus Pasinato; Maguinho, Brunão, Giaretta e Anderson Luis; Geovane, Fagner e Dudu (Philippe); Reis (Keké), Ramon e Mateus Anderson (Léo Rodrigues). Técnico: Hemerson Maria.

Cartões Amarelos: Bruno Henrique, Jacó (Anapolina), Geovane, Mateus Pasinato, Brunão e Dudu (Vila Nova)



Público pagante: 3.343

Público total: 3.620

Renda: 98.860,00