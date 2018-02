Goianão 2018: Anápolis x Goiás

Anápolis e Goiás entraram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio Jonas Duarte, e, em uma partida aberta, com chances de gols para os dois lados, o jogo terminou empatado por 1 a 1. O alviverde marcou com Giovanni, de pênalti, e o Galo buscou o empate aos 46 do segundo tempo, com David.

O primeiro tempo foi bastante aberto e com muitas chances de gols, principalmente para o Goiás, com Felipe Garcia, que teve duas oportunidades na cara do gol, mas finalizou mal. O Anápolis tentava explorar as bolas em velocidade com Pedro Henrique. Quando parecia que a primeira etapa terminaria sem gols, aos 45 minutos, Felipe Garcia sofreu pênalti. Na cobrança, Giovanni bateu forte no canto esquerdo para abrir o marcador.

A segunda etapa começou menos movimentada, porém as chances continuaram a aparecer para os dois lados. Os atacantes estavam pouco inspirados e não conseguiram aproveitar.

A partida ganhou emoção aos 35 minutos, quando Felipe Garcia recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um homem a mais, o Galo partiu para cima e, aos 46 minutos, David finalizou fraco e a bola bateu na trave esquerda e entrou, empatando o jogo.

O empate mantém o Goiás na liderança do Grupo A, com 17 pontos. Na próxima rodada, o esmeraldino volta ao Estádio Jonas Duarte para enfrentar o Grêmio Anápolis, no domingo (18), às 16 horas.

Já o Anápolis está na zona de rebaixamento, é o 5º colocado do Grupo B, com 6 pontos. Na próxima rodada, o Galo encara o Atlético, no sábado (17), às 17 horas, também no Jonas Duarte.



Ficha do Jogo: Anápolis x Goiás

Local: Jonas Duarte, Anápolis

Árbitro: Bruno Rezende.

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Roberto Pereira.

Público: 2.988 pagantes

Renda: R$ 88.760,00

Anápolis: Samuel; Netinho, Robson, Júnior e Vitinho; Fred (Daisson), Eurico, Neilson (Everton) e Gleyson; João de Deus (David) e Pedro Henrique. Técnico: Nivaldo Lancuna.

Goiás: Marcelo Rangel; Caíque Sá, Raphael Silva, Eduardo Brock, Jefferson (Breno); Madison, Léo Sena, Giovanni (Pedro Bambu); Maranhão (Ricardo Verza), Júnior Viçosa, Felipe Garcia. Técnico: Hélio dos Anjos.

Cartão Vermelho: Felipe Garcia

Gols: Giovanni aos 45' do 1º tempo; David aos 46' do 2º tempo.

