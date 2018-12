Esporte Goianão é teste de sobrevivência para treinadores esmeraldinos Histórico aponta Campeonato Goiano como parâmetro para avaliação de técnicos no alviverde

Maurício Barbieri chegou ao Goiás com o discurso voltado para, entre outras metas, a conquista do pentacampeonato estadual. O conhecimento da história da equipe esmeraldina na competição demonstra que ele assume o comando com a noção do peso que o Estadual tem, sobretudo para o alviverde, que dominou o campeonato nos últimos anos. Apesar disso, sobreviver à armadilha do ...