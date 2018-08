Esporte Goiânia sedia fase regional dos Jogos dos Institutos Federais Etapa contará com cerca de 600 atletas de cinco Instituições do Centro-Oeste

Goiânia será sede da etapa Centro-Oeste dos Jogos dos Institutos Federais, ou JIF 2018, que acontecem entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro. Ao todo, cinco instituições vão participar: Instituto Federal Goiano (IF Goiano), Instituto Federal de Goiás (IFG), Instituto Federal de Brasília (IFB), Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) e Instituto Federal do Mato Grosso d...