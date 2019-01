Esporte Goiânia se reapresenta após vitória em Itumbiara com retornos de Vítor e Chad; Márcio segue dúvida Comandados do técnico Artur Neto realizaram atividade regenerativa na Vila Olímpica, nesta segunda-feira (28). Clube volta a campo na quarta (30) contra a Aparecidense, no Serra Dourada

Após vitória contra o Itumbiara, no último domingo (27), no JK, o elenco do Goiânia se reapresentou, na tarde desta segunda-feira (28), na Vila Olímpica, centro de treinamento da equipe, na capital. Os jogadores realizaram apenas uma atividade de regeneração. Ausentes na última partida por conta de lesões, o lateral direito Vítor e o atacante Charles Chad voltar...