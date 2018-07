Esporte Goiânia reencontra torcida na 2ª rodada Diante do Azulão, alvinegro busca vitória no estádio em que deixou vaga escapar em 2017

Depois de uma semana do início, a Divisão de Acesso terá sua 2ª rodada neste domingo (29), com cinco partidas. O duelo mais esperado é entre Goiânia e Goianésia, duas equipes apontadas como postulantes à conquista de vagas para a elite do futebol goiano na próxima temporada. O duelo ocorre no Estádio Olímpico, às 16 horas. Para o confronto, o Galo vem confiante ...