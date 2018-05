Esporte Goiânia recebe Corrida do Milhão pela terceira vez Prova será no dia 5 de agosto, no autódromo da capital

Goiânia receberá, pela terceira vez, a Corrida do Milhão da Stock Car. A prova será a 6ª etapa da temporada atual e será realizada no dia 5 de agosto, no autódromo da capital. A cidade já recebeu o evento em 2014, quando Rubens Barrichello venceu, e 2015, com a vitória de Thiago Camilo. Os pilotos que vencem a corrida especial recebem prêmio de R$ 1 milhão. A Corrid...