Esporte Goiânia recebe corrida de rua para integrar policiais federais com a sociedade A prova faz parte dos XIV Jogos Nacionais de Integração dos Servidores da Políca Federal (JOIDS), que ocorre entre o dia 19 e 28 de julho

Goiânia vai receber no próximo dia 22 de julho, a Parada Federal, uma corrida de rua que integra o XIV Jogos Nacionais de Integração dos Servidores da Políca Federal (JOIDS). A prova terá 5 quilômetros de distância, com saída e chegada no Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco e irá envolver pessoas civis e policiais federais. "Esta é a primeira vez que promov...