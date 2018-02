Goiânia pode receber jogos da seleção masculina de vôlei

Goiânia pode receber uma das etapas da recém-criada Liga das Nações de Vôlei. A competição, idealizada pela Federação Internacional de Vôlei (Fivb) - substituirá a Liga Mundial -, reunirá 16 países no naipe masculino e 16 no feminino. A capital deve abrigar o Grupo 6, entre os homens, com Brasil, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Os jogos serão dias 1º, 2 e 3 de junho.

Inicialmente, este grupo está programado para ser disputado no Rio, mas há a possibilidade de mudança para o Goiânia Arena. Na quinta-feira, o CEO da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Lattari, esteve reunido com o superintendente de esporte da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado (Seduce), Júnior Vieira.

Segundo Vieira, o dirigente ofereceu a possibilidade de Goiás abrigar os jogos da Liga das Nações. Para isso, seria preciso o cumprimento do caderno de encargos, que será enviado na próxima semana. “Os custos são relativamente baixos, em relação ao retorno que um evento como este traz ao Estado”, comentou Vieira. A expectativa é que nos próximos dias sejam alinhados os detalhes para a confirmação oficial de Goiânia como sede.

A última vez que a seleção brasileira masculina de vôlei esteve em Goiânia foi em 2008, em jogos válidos pela 1ª fase da Liga Mundial. Na ocasião, foram duas vitórias sobre a Venezuela - ambas por 3 sets a 0. Antes, em 2002, também pela fase de grupos, os goianienses puderam conferir de perto dois confrontos contra a Polônia, com uma vitória polonesa por 3 a 2 e outra brasileira, por 3 a 0.