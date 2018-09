Esporte Goiânia pode garantir retorno à elite neste domingo Galo e Novo Horizonte duelam e vencedor depende do Crac para assegurar vaga antecipada

A rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano neste domingo pode ser decisiva para as definições do campeonato. O jogo mais esperado é entre Goiânia e Novo Horizonte, líder e vice-líder do grupo A, que ocorre às 16 horas, no Estádio Olímpico. Ambas as equipes entram em campo com boas chances de carimbar seus passaportes para a elite do futebol goiano. Para isso acontecer,...