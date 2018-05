Esporte Goiânia na rota para mais um milionário da Stock Car Capital abrigará Corrida do Milhão em agosto. Além do prêmio, vencedor pode ficar mais perto do título

Depois de três temporadas, a Corrida do Milhão vai retornar para Goiânia. O anúncio foi realizado ontem pela organização da Stock Car. O autódromo de Goiânia receberá, no dia 5 de agosto, a prova especial pela terceira vez. O vencedor da etapa embolsa R$ 1 milhão e 35 pontos que são contabilizados para a classificação geral da principal categoria do automobilismo brasileiro.De...