Esporte Goiânia inicia venda de ingressos para duelo contra a Anapolina Bilhetes custam R$ 40 (inteira). Torcedores que forem ao jogo com camisas do Galo ou Xata terão direito a meia-entrada

A direção do Galo definiu em R$ 40 os valores do bilhete de inteira para o confronto contra a Anapolina, que será disputado no próximo domingo (10), a partir das 17 horas, no Serra Dourada. Torcedores que compareceram ao estádio com as camisas do Galo ou da Xata, terão direito a meia-entrada (R$ 20). As vendas iniciaram nesta terça-feira em pontos espalhados por G...