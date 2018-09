Esporte Goiânia faz promoção para integrar torcidas rivais na festa do acesso O Galo entra em campo no domingo, às 16 horas, no estádio Olímpico, para enfrentar a Evangélica

Apesar da derrota na última rodada, o Goiânia carimbou o acesso para a elite do futebol goiano em 2019. Para comemorar o retorno do Galo, após 11 anos distante da 1ª Divisão, a diretoria irá fazer uma promoção para os torcedores de todos os times na partida de domingo (30), diante da Aseev, no Estádio Olímpico. Quem for com camisa de qualquer equipe terá direito a pagar m...