Goiânia empata em jogo de despedida da Divisão de Acesso

Sem ser brilhante, principalmente no primeiro tempo, quando esteve apático, mas aliando rapidez e postura ofensiva no segundo tempo, o Goiânia empatou no jogo de despedida da Divisão de Acesso do Goianão, neste domingo, no Estádio Olímpico. O Galo ficou no 1 a 1 com a Aseev, de Paraúna, que acabou rebaixada à Terceirona com o resultado, na companhia do Santa Helena -...