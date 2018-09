Esporte Goiânia empata com Novo Horizonte e acesso não está garantido, mas clube já comemora Equipe de Ipameri, com 23 pontos, garante lugar na 1ª Divisão de 2019. Crac é campeão

O Novo Horizonte é o segundo time a garantir o acesso à 1ª Divisão do Campeonato Goiano de 2019 - o Crac foi o primeiro. O time de Ipameri empatou com o Goiânia por 1 a 1 no Estádio Olímpico, na tarde deste domingo (16), alcançou os 23 pontos e se classificou. Apesar de o acesso do alvinegro não estar confirmado, o clube também já comemora a volta à elite estadual - c...