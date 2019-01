Esporte Goiânia e Goiás colocam fim a uma saudade de 12 anos Retorno do Goiânia à elite do futebol estadual traz de volta o clássico Go-Go, que ocorreu pela última vez no Goianão de 2007

Após quase 12 anos de hiato, o clássico Go-Go está de volta ao Campeonato Goiano. A última vez que os rivais se enfrentaram foi em 2007, quando tiveram dois empates no Estadual daquele ano (2 a 2 e 0 a 0). Depois do equilíbrio nesses duelos, os dois clubes percorreram caminhos muito distintos até aqui. Neste domingo (20), Goiás e Goiânia se reencontram no Serra Dourad...