Esporte Goiânia domina no JK e vence pela primeira vez no Goianão Galo ditou o ritmo da partida contra o Itumbiara e, com gol de Alisson Taddei, vence a primeira partida após retorno à elite

Depois de 4.320 dias desde a última vitória na elite, o Goiânia desencantou no Campeonato Goiano. Organizado e com equipe jovem, o Galo superou importantes ausências na equipe e derrotou o Itumbiara, no JK, neste domingo (27). O único gol da vitória de 1 a 0 do time alvinegro foi anotado pelo meia Alisson Taddei, aos 36 minutos do 2º tempo. Com o resultado, o Goi...