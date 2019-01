Esporte Goiânia divulga preço de ingressos para partida de estreia no Estadual contra o Goiás O Galo entra em campo no próximo dia 20, às 17 horas, contra o Goiás

A direção do Goiânia divulgou nesta quinta-feira (3) o preço dos ingressos para a estreia do time no Goianão. No duelo contra o Goiás, no dia 20 de janeiro, os bilhetes vão custar 40 reais a inteira. O torcedor que estiver com a camisa do Galo ou do alviverde terá direito a pagar meia entrada, ou seja 20 reais. O local da partida entre Goiânia e Goiás ainda não es...