Esporte Goiânia contrata zagueiro Talis Anacleto para Goianão 2019 Além do defensor, o Galo está acertado com o goleiro Márcio, o lateral Clayton Sales e o meia Matheus Cruz

O zagueiro Talis Anacleto, de 29 anos, é o mais novo reforço do Goiânia para o Estadual 2019. O anúncio foi feito ontem pelas redes sociais do clube. O jogador, de 1,96 metro e 92 kg, foi revelado pelo Coritiba (PR) e que estava no Goytacaz (RJ). Neste ano ele jogou também pelo Novo Hamburgo (RS). Antes, passou por clubes como Cabofriense (RJ), Olaria (RJ), Boa Vista (...