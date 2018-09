Esporte Goiânia continua com promoção de ingressos para último jogo da Segundona Apesar de já estar garantido na Primeira Divisão, o Galo ainda busca o vice-campeonato da competição

O Goiânia realiza desde ontem à tarde venda antecipada de ingressos para o jogo de domingo, às 16 horas, contra a Aseev, de Paraúna, na última partida da equipe na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Além de ser a despedida do Galo da competição, o duelo será a oportunidade da torcida comemorar o acesso à 1ª Divisão, obtida na rodada anterior. O preço do bil...