Esporte Goiânia Arena recebe retoques para abrigar a seleção Piso para a modalidade é instalado e ginásio tem revisão geral antes da partida entre Brasil e Ilhas Virgens

Enquanto a seleção brasileira masculina de basquete não desembarca na capital goiana, o Goiânia Arena recebe os últimos retoques para abrigar mais um compromisso do time nacional nas Eliminatórias para o Mundial da China, em 2019. No domingo, o Brasil encara as Ilhas Virgens, às 21 horas, no ginásio, que terá nesta quinta-feira a finalização da instalação do piso para a ...