Goiânia acerta contratação do lateral direito Vítor, ex-jogador do Goiás e Crac

O lateral direito Vítor está de volta à capital goiana. O jogador de 36 anos, que se destacou com a camisa do Goiás, irá defender o Goiânia no Campeonato Goiano de 2019. Vítor retorna ao Estado após cinco anos jogando no futebol do Nordeste. No Galo, o jogador terá a concorrência de Clayton Sales. O jogador começou a se destacar no futebol goiano em 2004, quando...