Esporte Goiânia abriga disputa por liderança em montaria em touros

O Monster Energy Professional Bull Riders (PBR), principal competição do país em montaria de touros, começou hoje no Goiânia Arena. A festa ficará completa neste sábado (1º), com a abertura de portões para o público, que verá o 2º round de montarias e a decisão, com os 10 melhores peões. Se a prova deste final de semana marca a despedida do campeão mundial, Guil...