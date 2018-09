Esporte Goiânia é uma das sedes do 1º Festival Paralímpico Escolar Evento acontece no país todo em comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico

Chega a Goiânia o 1º Festival Paralímpico Escolar, neste sábado (22), na Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás (ESEFFEGO), na Avenida Anhanguera, Setor Leste Universitário. A competição é realizada como comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico, no mesmo dia, e ocorre em todo o País. O evento é aberto ao público e começa às 8h30 p...