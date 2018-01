Goiás volta a cogitar ampliação da Serrinha e pode até jogar Série B no estádio

Ter um estádio próprio, em que caibam bons públicos, que seja rentável e funcional, é assunto que já se tornou repetitivo no Goiás. O projeto de construir uma arena voltou à cena nesta semana, quando o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Hailé Pinheiro, durante evento com patrocinadores do clube, disse que a intenção é mandar os jogos da Série B deste ano na Serrinha. E ainda brincou durante evento de entrega simbólica do novo placar eletrônico do local. "É a primeira vez, na história do Brasil, que o placar eletrônico foi construído antes do estádio."

O telão foi instalado na Serrinha para ser usado nos jogos do Goiás no Estadual. Informalmente, o projeto que o clube pretende viabilizar é para disputar a Série B do Brasileiro. Presidente do Goiás, Marcelo Almeida procura ser mais comedido que Hailé Pinheiro, que anunciou a meta durante o evento.

Nesta terça-feira (23), Marcelo Almeida afirmou, sobre o projeto de ampliação da Serrinha, que o local passaria da capacidade atual de 6,5 mil lugares para 10 mil pessoas sentadas, atendendo exigência do regulamento da Série B. Ele confirmou que o estudo está nas mãos, e na prancheta, do arquiteto Edo Rocha, responsável pela elaboração do projeto da moderna Arena do Palmeiras, em São Paulo.

Dirigentes esmeraldinos e o arquiteto vêm mantendo contatos e, nesta semana, as conversas devem avançar. Internamente, há quem diga que, desta vez, a coisa vai andar e a nova arena tem tudo para sair do papel e ganhar forma. Para ganhar mais 3,5 mil lugares, comenta-se que isso seria feito em cerca de cem dias - o estádio deixaria de receber jogos do Goianão se estiver em obras - com a utilização de pré-moldados para construir as arquibancadas. A avaliação do arquiteto é que apontaria se elas (novas arquibancadas) seriam levantadas sobre as atuais (nas laterais) ou se seriam usados espaços atrás dos gols.

No caso, a nova arena seria feita por etapas, de acordo com o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, que procura ser cauteloso quanto à iniciativa, que não é nova no clube e, por isso, costuma gerar algum descrédito quando volta a ser notícia. "Estamos com um projeto para fazer a nossa casa. Está em análise. Posso dizer que ele não poderá ser construído numa etapa só. O investimento é alto e estamos vendo a possibilidade de fazê-lo por etapas", revelou o dirigente, nesta terça-feira (23) ao POPULAR.

"Volto a repetir: é um projeto em estudo. É embrionário", repetiu Marcelo Almeida. Segundo ele, o clube terá de providenciar, além do projeto, os recursos (parceiros) para viabilizar a ampliação, além dos alvarás, licenças e outros documentos exigidos pelos órgãos públicos para a ampliação da Serrinha.

Ano passado, na gestão do ex-presidente do Goiás, Sérgio Rassi, um projeto foi divulgado, mas tecnicamente diferente do que se desenha agora. A ideia era construir uma arena para 25 mil pessoas, também projetada por Edo Rocha.

Agora, Marcelo Almeida fala em ampliar o estádio para 10 mil pessoas e, depois, fazer outra ampliação - o passo seguinte poderia para 15 mil lugares.

Há cerca de 12 anos, ainda na gestão de Raimundo Queiroz, foi apresentada ao Conselho um projeto de construção, na Serrinha, de torres comerciais e hipermercado. Em troca, o clube ganharia uma arena. A proposta, hoje esquecida, foi encaminhada à época pela Cabeza Sastre (C&S).

Novo projeto de arena, desta vez da BWA, empresa que explorava o sócio-torcedor do Goiás na primeira vez que o plano foi criado, voltou a ser cogitado em 2011, também para a construção de um novo estádio para 25 mil pessoas.