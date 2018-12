Esporte Goiás vive busca por novo Harlei Desde saída do ídolo, time esmeraldino sofre para encontrar substituto e Sidão é bola da vez

Desde que Harlei Menezes deixou de ser titular absoluto no gol do Goiás, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2013, sete goleiros passaram pela meta esmeraldina, mas nenhum conseguiu trilhar caminho parecido com o do ex-jogador. A posição, que se tornou um dos grandes problemas do alviverde nessa temporada 2018, ganhou mais um nome nesta última semana, Sidão. O goleir...