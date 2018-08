Esporte Goiás vive busca pela estabilidade Após se inserir no G4, alviverde recebe o São Bento e quer vitória para tentar abrir vantagem para o 5º colocado

Demorou 21 rodadas para que o Goiás concretizasse sua condição de um dos favoritos ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Em 4º lugar, inserido no grupo que dá vaga à elite do futebol brasileiro (G4), o alviverde recebe nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Olímpico, pela 22ª rodada da Série B, o São Bento, tentando evitar uma nova oscilação, algo que ficou ...