Esporte Goiás vira sobre Sampaio Corrêa e dá força ao 'foguete esmeraldino' Goiás consegue nova reação e bate Sampaio Corrêa, fora de casa, chegando a sete jogos sem derrota. Clube alviverde é o que mais virou jogos na Série B

O Goiás venceu o Sampaio Corrêa na noite desta sexta-feira (20), por 2 a 1, de virada, no Estádio Castelão, e colou de vez no pelotão da frente que briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino não sabe o que é perder há sete jogos e emplacou a quarta vitória consecutiva no campeonato. Em sete vitórias, foi a quarta de virada do time de Ney ...