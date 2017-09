Goiás viaja a Pernambuco e faz confronto direto entre ameaçados com Santa Cruz

A briga do Goiás contra o rebaixamento à Série C custou, nas últimas semanas, a renúncia do presidente Sergio Rassi e a terceira troca de treinador da equipe na Série B. Houve a efetivação de Sílvio Criciúma pela terceira vez no ano, invasão de torcida ao centro de treinamento e a crise aumentou com a saída de Osmar Lucindo do comando do futebol. O time alviverde, poré...