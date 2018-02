Goiás vende quase 8 mil ingressos para partida contra o Coritiba

O Goiás divulgou uma parcial da venda de ingresso para a partida desta quarta-feira (28), contra o Coritiba, no Serra Dourada, que será a primeira da 3ª fase da Copa do Brasil. São 7.848 emitidos, de acordo com informação do alviverde.

A venda física no Empório Goiás ocorre até 15 horas. A venda online já está encerrada. Os bilhetes custam 50 (cadeira) e 30 reais (arquibancada).

Não é só na promoção da Timemania - aposta na loteria dá direito a meia-entrada - que o Goiás busca trazer mais torcedores para o jogo desta quarta-feira (28).



O abriu promoção para clientes da Unimed e da Caixa EconÕmica Federal (CEF), que são patrocinadores do clube. Para o torcedor e cliente destas empresas, os ingressos vão custar 10 reais (arquibancada) e 20 reais (cadeira). O limite de aquisição é de dois bilhetes por pessoa, por meio do CPF.

Os ingresso terão de ser adquiridos, de forma antecipada no Empório Goiás ou nas bilheterias da Serrinha, nesta quarta-feira (28). Será preciso apresentar o cartão da Unimed Goiãnia ou o da CEF.

Outra promoção do clube é destinada às mulheres. Para o torcedor que adquirir o ingresso na cadeira (50 reais) ou na arquibancada (30 reais), será destinado ingresso extra para mulheres.

O clube espera levar, pelo menos, 20 mil pessoas ao Serra Dourada. A direção preparou 20 mil balões para serem distribuídos, faixas verdes e a bazuca, que atira camisas promocionais na direção da torcida.

A torcida do Coritiba terá acesso ao estádio Serra Dourada nas cadeiras Sul, que possuem 3,8 mil lugares.