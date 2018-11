Esporte Goiás vende 18 mil ingressos para confronto contra Brasil de Pelotas Duelo será marcado por festa da torcida esmeraldina pela volta à Série A do Campeonato Brasileiro

O último jogo do Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Brasil de Pelotas, neste sábado (24), às 17 horas, terá uma grande festa por parte do torcedor esmeraldino em comemoração ao acesso. Segundo a última parcial de vendas divulgada, 18.011 ingressos foram comercializados até às 12 horas desta quinta-feira (22). Foram colocados à venda 33.040...