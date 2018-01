Goiás vence Trindade e avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior

No confronto goiano na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nessa sexta-feira (12), o Goiás levou a melhor sobre o Trindade, na 2º fase. Jogando no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, o esmeraldino foi melhor no primeiro tempo, já o Tacão foi superior na etapa complementar, mas no final o alviverde venceu pelo placar de 2 a 1.

O Goiás começou melhor no jogo, pressionando o Trindade e aos 23 minutos, o esmeraldino abriu o placar. O lateral-esquerdo Rodrigues invadiu a área e cruzou, o zagueiro Café tentou tirar e mandou a bola contra o próprio patrimônio. Aos 39 minutos, o Tacão saiu jogando errado, a bola chegou até Samuel, que limpou para o meio e bateu rasteiro no canto de Paulinho, para fazer o segundo do Goiás.

O Trindade voltou melhor na segunda etapa e logo aos 8 minutos, o zagueiro Luan descontou, após cobrança de falta. Com muito jogo pela frente, o Tacão partiu para cima e o Goiás se fechou e tentava explorar, mesmo com chances para os dois lados, a partida acabou com a vitória do alviverde por 2 a 1.

Com a vitória, o Goiás é o único goiano sobrevivente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, na terceira fase, o alviverde terá pela frente o vencedor do confronto entre Grêmio e Guarulhos.