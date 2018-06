Esporte Goiás vence o Londrina fora de casa e engata segunda vitória consecutiva na Série B Time esmeraldino vence o Londrina por 3 a 1, respira na tabela e fica, momentaneamente, fora da zona de rebaixamento

O Goiás finalmente conseguiu a primeira vitória jogando longe de Goiânia e engatou seu segundo triunfo consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino saiu na frente com Carlos Eduardo, sofreu o empate com gol de Safira, mas ampliou o placar novamente com Lucão e Carlos Eduardo mais uma vez. O primeiro tempo no estádio do Café foi equilibrado. O Lond...