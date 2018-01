Goiás vence o Grêmio e segue vivo na Copinha

Jogando em Mogi das Cruzes, o Goiás venceu a equipe do Grêmio (RS) por 1 a 0 na Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 3ª fase da competição. O time é o único representante do futebol goiano que continua no torneio - Atlético, Trindade e Vila Nova foram eliminados na 2ª fase.

Agora, nas oitavas de final da competição, o time comandado pelo técnico Augusto César, encara a Portuguesa (SP) que eliminou o América-MG nos pênaltis na tarde deste domingo, por 7 a 6, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O duelo deve ser confirmado pela Federação Paulista de Futebol para terça-feira .

Vinicius fez o gol do time esmeraldino aos 24 minutos do 2ª tempo. A equipe do Grêmio ainda pressionou, mas o Goiás neutralizou as jogadas e conseguiu segurar a pressão do tricolor gaúcho, que ainde teve um jogador expulso aos 40 minutos.