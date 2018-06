Esporte Goiás vence Figueirense pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes Com dois gols de Thalles, o esmeraldino conquistou a primeira vitória na competição

O Goiás entrou em campo nesta quinta-feira (21), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. No estádio Serra Dourada, diante do Figueirense, a equipe esmeraldina dominou a partida e conquistou a sua primeira vitória na competição, após vencer pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Thalles. A primeira etapa foi de completo domínio esmeraldino, que jo...