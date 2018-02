Goiás vai de Uber, novo patrocinador, na camisa

O Goiás fechou um contrato de patrocínio com a Uber, nesta terça-feira (6), para estampar a logomarca do aplicativo de mobilidade no uniforme do clube. A logo ficará abaixo do número da camisa do time. "Ainda não podemos falar oficialmente, mas estamos conversando (com a Uber) para fechar um acordo dessa natureza, há algum tempo", afirmou o diretor de marketing do Goiás, João Grego. Segundo ele, há chances de o Goiás jogar nesta quarta-feira (7), contra o Sinop (MT), pela 1ª fase da Copa do Brasil, usando a nova marca no uniforme.

A Philco, segundo ele, foi a última marca de renome internacional estampada no uniforme do Goiás. João Grego não quis adiantar detalhes do contrato, mas o

clube deve fazer a divulgação dele no jogo desta quarta-feira, com o Sinop (MT).

A partida será disputada em Sinop (MT), às 21h30 (de Brasília), mas o departamento de marketing do Goiás vai abrir o Estádio da Serrinha, às 20 horas, para que torcedores possam acompanhar transmissão do jogo, via internet, no telão da praça esportiva. O jogo será transmitido pelo Globoesporte.com.