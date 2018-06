Esporte Goiás treina no Olímpico e deve ter retorno de meia

O Estádio Olímpico será a casa do Goiás em jogos do clube na Série B até o final do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Na praça esportiva a equipe esmeraldina deu sequência, neste domingo (24), para a preparação visando o confronto desta terça-feira (26) contra o CRB, pela 13ª rodada da competição nacional. A atividade, que teve um trabalho tático como p...