Goiás terá nova dupla de zagueiros em Maceió

No empate por 0 a 0 com o Ceará, sábado, a dupla de zaga do Goiás, formada por David Duarte e Alex Alves, teve de se virar para segurar o resultado. Porém, os dois receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o CRB, nesta terça-feira (14), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, no jogo que pode garantir a equipe alviverde na Série B - a vitória é suficiente.

Três zagueiros estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos e o retorno de um deles é praticamente certo - Fábio Sanches, de 26 anos e 1,83m, é titular e não enfrentou o Ceará porque cumpriu suspensão.

Os outros dois zagueiros são Matheus Ferraz, de 32 anos e 1,86m, e Éverton Sena, de 1,71m e 26 anos. Diante do Ceará, o reserva imediato de David Duarte e Alex Alves foi Matheus Ferraz. Outro desfalque será o volante Victor Bolt, também suspenso. Péricles é o cotado para substituir Bolt.

“Fico chateado por ficar fora. Tive uma sequência boa, mas recebi o terceiro cartão amarelo. O mais importante é torcer para quem entrar e para conquistar bom resultado em Maceió. O nosso time tem 4 pontos à frente (de quem abre o Z4, o Boa) e só dependemos de nosso esforço para afastar esse risco”, disse

o zagueiro Alex Alves, depois do 0 a 0 com o Ceara, sábado.

O Goiás tem 44 pontos e, pelos cálculos internos, se garante na Série B com mais 1 ponto, enquanto o CRB, com 42 pontos, é o primeiro time acima do Z4. Jogando em casa, precisa da vitória para, também, afastar risco de descenso.