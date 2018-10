Esporte Goiás terá de mostrar poder de reação diante do Avaí Sem a mesma força em casa, alviverde precisa evitar novo tropeço contra visitante indigesto e rival direto

O confronto entre Goiás e Avaí no Estádio Olímpico, nesta sexta-feira, às 21h30, traz algumas peculiaridades. Além de ser um embate direto pela permanência no grupo dos quatro primeiros colocados (G4), o duelo colocará a prova o poder de reação do alviverde como mandante após dois tropeços seguidos jogando em seus domínios.O Goiás deixou escapar pontos valiosos dia...