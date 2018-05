Esporte Goiás tem site oficial invadido por hackers Grupo deixou mensagem contra o goleiro Marcelo Rangel e o presidente do Conselho Deliberativo Hailé Pinheiro

O site oficial do Goiás Esporte Clube sofreu invasão por hackers na noite deste domingo. Os invasores deixaram recado explícito e a página inicial do site foi trocada por uma imagem grande do escudo do clube. Não era possível acessar o conteúdo interno do site. Em atualização da página inicial invadida, hackers colocaram os seguintes dizeres: #ForaRangel #ForaHP e O Vi...