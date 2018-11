Esporte Goiás tem semana para definir substituto do artilheiro Lucão

No Goiás, os dois jogos que restam serão decisivos. O primeiro desafio será contra o Oeste, no sábado (17), na Arena Barueri. Para esse confronto, o time terá de superar a falta do atacante Lucão, artilheiro da Série B, com 16 gols. A comissão técnica deve levar a dúvida do substituto até a partida, mas a direção acredita no grupo. “O grupo está muito focado e todos estão consciente...