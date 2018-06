Esporte Goiás tem pena reduzida pelo STJD e poderá ter torcedores na partida contra o Juventude O alviverde foi punido em apenas um jogo com os portões fechados por conta da confusão no clássico contra o Vila Nova e já cumpriu no duelo contra o Boa Esporte

O STJD julgou nesta quinta-feira (14) o recurso do Goiás contra a decisão da justiça desportiva, por conta dos casos de violência durante a partida contra o Vila Nova, no dia 5 de maio, pela Série B. Inicialmente a pena do alviverde era de dois jogos com portões fechados e uma multa de 50 mil reais, porém, ela foi reduzida para uma partida e uma multa de R$ 25.000,00. Além da per...