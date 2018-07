Esporte Goiás tem dois desfalques para enfrentar o Coritiba Clube não perde há sete partidas

O Goiás vive o seu melhor momento na Série B. São sete partidas sem derrota e quatro vitórias consecutivas, resultados que tiraram o alviverde da zona do rebaixamento e colocaram a equipe na briga por vaga no grupo de acesso para a Série A. Com 24 pontos, o esmeraldino está a apenas 2 do Avaí, 4º colocado. Tentando continuar embalado, o esmeraldino irá enfrentar o Cori...