Goiás tem dúvidas e opções

O empate por 1 a 1 com o Anápolis, na quarta-feira, deixou algumas interrogações na cabeça do técnico do Goiás Hélio dos Anjos. Afinal, neste domingo, o alviverde volta a jogar em Anápolis, diante do Grêmio, pela 9ª rodada do Estadual, com a perspectiva de mudanças no time. O clube, na próxima quarta-feira, definirá vaga à 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Boa (MG). P...