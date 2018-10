Esporte Goiás Superbike: Irmãos celebram "dobradinha" Alguns pilotos que foram vitoriosos na pista nesta etapa, como Indiana Munoz e Caíque Lanna Menezes, assumiram a liderança da competição e terão mais duas etapas

Com disputa acirrada em algumas categorias, ultrapassagens ousadas e um acidente envolvendo dois pilotos - Luciano Lima e Leopoldo Sulaimen - na categoria Superbike SBK, cerca de 80 pilotos disputaram, no fim da manhã e início da tarde deste domingo (21 de outubro), no autódromo de Goiânia, a 3ª etapa do Campeonato Goiás Superbike. Alguns pilotos que f...