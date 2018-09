Esporte Goiás supera desfalques e vence Paysandu em jogo de cinco gols Time esmeraldino segue na vice-liderança da Série B e na cola do líder Fortaleza

Em jogo de cinco gols, o Goiás superou seus desfalques e venceu o Paysandu pelo placar de 3 a 2, no Estádio da Curuzu, na noite desta sexta-feira (28). Com a vitória, o time esmeraldino segue na vice-liderança com 49 pontos e a 4 do líder Fortaleza. O 1º tempo foi movimentando no Estádio da Curuzu. O Goiás abriu o placar logo aos 8 minutos com um golaço de Lucão....