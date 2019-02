Esporte Goiás sofre primeiro gol no Goianão, mas vira o jogo e bate o Iporá fora de casa Time esmeraldino segue com 100% na liderança do Estadual

O Goiás sofreu seu primeiro gol no Campeonato Goiano, mas não se abalou. De virada, o time esmeraldino bateu o Iporá, no Estádio Ferreirão, pelo placar de 2 a 1, e encerra o 1º turno da competição com 100% de aproveitamento. Guilherme, de pênalti, abriu o placar para o Lobo Guará. Michael e o zagueiro Wadson, contra, viraram para o alviverde. Com o time reserva, o Goiá...